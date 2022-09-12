Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Результаты выборов, дерзкий поджог автомобилей, Боб Хартли. Омск в понедельник

12 сентября 14:28
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Накануне, 11 сентября, в Омске прошли выборы в Горсовет. Самое большое количество мандатов досталось партии «Единая Россия». В то же время для коммунистов эти выборы обернулись небывалым провалом. Список победителей в материале ниже.

Стало известно, кто вошел в новый состав омского горсовета
Узнать подробнее

Новость № 2. В Омск прилетел любимец омских болельщиков Боб Хартли. Эту информацию подтвердили в «Авангарде». Ходили слухи, что он займет место Рябыкина на фоне крайне неудачного старта команды в этом сезоне, но клуб официально назвал другую причину приезда Хартли. Кстати, канадский тренер теперь будет бывать в Омске регулярно.

Стало известно, чем Боб Хартли будет заниматься в Омске
Узнать подробнее

Новость № 3. Минувшей ночью в одном из омских дворов неизвестные люди подожгли четыре иномарки, забросав их «коктейлями Молотова». Пожарные быстро приехали на место и потушили пламя, но машины уже не восстановить. В полиции готовятся возбудить уголовное дело, впрочем, мотивы поджигателей — пока загадка.

Появилось видео с моментом возгорания четырех омских иномарок
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Боб хартли#Пожары#Выборы
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10