Результаты выборов, дерзкий поджог автомобилей, Боб Хартли. Омск в понедельник

Новость №1. Накануне, 11 сентября, в Омске прошли выборы в Горсовет. Самое большое количество мандатов досталось партии «Единая Россия». В то же время для коммунистов эти выборы обернулись небывалым провалом. Список победителей в материале ниже.
Новость № 2. В Омск прилетел любимец омских болельщиков Боб Хартли. Эту информацию подтвердили в «Авангарде». Ходили слухи, что он займет место Рябыкина на фоне крайне неудачного старта команды в этом сезоне, но клуб официально назвал другую причину приезда Хартли. Кстати, канадский тренер теперь будет бывать в Омске регулярно.
Новость № 3. Минувшей ночью в одном из омских дворов неизвестные люди подожгли четыре иномарки, забросав их «коктейлями Молотова». Пожарные быстро приехали на место и потушили пламя, но машины уже не восстановить. В полиции готовятся возбудить уголовное дело, впрочем, мотивы поджигателей — пока загадка.