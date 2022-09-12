Результаты выборов, дерзкий поджог автомобилей, Боб Хартли. Омск в понедельник

Новость № 3. Минувшей ночью в одном из омских дворов неизвестные люди подожгли четыре иномарки, забросав их «коктейлями Молотова». Пожарные быстро приехали на место и потушили пламя, но машины уже не восстановить. В полиции готовятся возбудить уголовное дело, впрочем, мотивы поджигателей — пока загадка.