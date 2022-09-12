«Рано или поздно с той стороны сломаются»: артиллерист-ростовчанин о службе в СВО

Я так вижу, что корректировка у укров так себе, видимо, у них от старой школы мало кого уже осталось. Слышал, что они сейчас набирают уже чуть ли не тех, кто только школу закончил. Даже женщин, девчонок еще совсем молодых, а за такое время нормального специалиста-корректировщика не обучишь.