При пожаре в омской Таре серьезно обгорел 42-летний мужчина

В субботу, 10 сентября, в городе Тара в шестом часу вечера вспыхнул частный дом на улице 4-я Широковская.
«Возгорание оперативно потушили, но без пострадавших не обошлось. На скорой в экстренном порядке в Тарскую ЦРБ увезли 42-летнего хозяина дома», – рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
После обследования у пострадавшего диагностировали серьезные ожоги лица, спины, живота, рук и ног 2 и 3 степени. Мужчину поместили в реанимацию.
Тем временем сейчас эксперты и силовики пытаются установить предварительную причину возгорания и ущерб от пожара.