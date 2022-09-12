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При пожаре в омской Таре серьезно обгорел 42-летний мужчина

12 сентября 05:43
Фото: 1MI
Пострадавший госпитализирован в реанимацию ЦРБ.

В субботу, 10 сентября, в городе Тара в шестом часу вечера вспыхнул частный дом на улице 4-я Широковская.

«Возгорание оперативно потушили, но без пострадавших не обошлось. На скорой в экстренном порядке в Тарскую ЦРБ увезли 42-летнего хозяина дома», – рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

После обследования у пострадавшего диагностировали серьезные ожоги лица, спины, живота, рук и ног 2 и 3 степени.  Мужчину поместили в реанимацию.

Тем временем сейчас эксперты и силовики пытаются установить предварительную причину возгорания и ущерб от пожара.

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