Перенервничал. Пьяный омич поехал на работу, но испугался полицейских

Поездка на работу закончилась уголовным делом для жителя Одесского района Омской области. Мужчина после алкозастолья сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21102», чтобы поехать на работу в крестьянско-фермерское хозяйство. Там он работал водителем.
В селе Орехово на улице Мира навстречу омичу ехала патрульная машина ДПС, и омич не смог проехать мимо полицейских незамеченным. Мужчина резко остановился на обочине, чем привлек внимание силовиков.
Автоинспекторы проверили у омича документы и предложили пройти медосвидетельствование. Омич не стал отказываться, и в итоге алкотестер показал 0.266 мг/л, что является нарушением.
Мужчину отстранили от управления автомобилем, машину поместили на штрафстоянку. Оказалось, что омич уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Через две недели должен был истечь срок административной ответственности, но теперь вместо возвращения прав омичу придется отвечать по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
В пресс-службе омской полиции добавили, что омич полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело в отношении мужчины передали в Одесский районный суд.