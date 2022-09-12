Перенервничал. Пьяный омич поехал на работу, но испугался полицейских

Мужчину отстранили от управления автомобилем, машину поместили на штрафстоянку. Оказалось, что омич уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Через две недели должен был истечь срок административной ответственности, но теперь вместо возвращения прав омичу придется отвечать по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.