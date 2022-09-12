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Перенервничал. Пьяный омич поехал на работу, но испугался полицейских

12 сентября 05:11
Фото: 1MI

Пьяный омич попался полицейским во время поездки на работу

Мужчина сел за руль после алкозастолья и не смог проехать мимо полиции незамеченным.

Поездка на работу закончилась уголовным делом для жителя Одесского района Омской области. Мужчина после алкозастолья сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-21102», чтобы поехать на работу в крестьянско-фермерское хозяйство. Там он работал водителем.

В селе Орехово на улице Мира навстречу омичу ехала патрульная машина ДПС, и омич не смог проехать мимо полицейских незамеченным. Мужчина резко остановился на обочине, чем привлек внимание силовиков.

Автоинспекторы проверили у омича документы и предложили пройти медосвидетельствование. Омич не стал отказываться, и в итоге алкотестер показал 0.266 мг/л, что является нарушением.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, машину поместили на штрафстоянку. Оказалось, что омич уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Через две недели должен был истечь срок административной ответственности, но теперь вместо возвращения прав омичу придется отвечать по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В пресс-службе омской полиции добавили, что омич полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело в отношении мужчины передали в Одесский районный суд.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Авария#Пьяный#Водитель#Пьяные водители#Пьяный водитель
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