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Опасное развлечение. Омский подросток чуть не погиб при езде на электросамокате

12 сентября 11:31
Фото: 1MI

Молодой омич сбил 13-летнего мальчика на электросамокате

Ребенок попытался пересечь дорогу на красный свет светофора.

В Омске 10 сентября произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Подробности сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. 

Инцидент произошел вечером. На месте сотрудники полиции установили, что 22-летний парень ехал на машине «Лада Ларгус» по улице 2-я Совхозная. В районе перекрестка с 24-й Северной на пешеходном переходе внезапно на электросамокате выехал 13-летний подросток. Мальчик начал пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов. В итоге молодой человек не успел затормозить и сбил пострадавшего. 

Ребенку была оказана медицинская помощь. Полиция продолжает проверку.

#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Дети#ДТП
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