Опасное развлечение. Омский подросток чуть не погиб при езде на электросамокате

Инцидент произошел вечером. На месте сотрудники полиции установили, что 22-летний парень ехал на машине «Лада Ларгус» по улице 2-я Совхозная. В районе перекрестка с 24-й Северной на пешеходном переходе внезапно на электросамокате выехал 13-летний подросток. Мальчик начал пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов. В итоге молодой человек не успел затормозить и сбил пострадавшего.