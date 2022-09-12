В Омске возле подъезда нашли избитого и голодного 7-летнего ребенка

Мальчик не хотел идти домой, просил, чтобы его отвезли к бабушке. В итоге ребенка вернули матери. На следующий день женщина решила проверить, все ли хорошо с мальчиком. Оказалось, что его не выпускают на улицу. Обращение в службу опеки ничего не дало, там сказали, что это не экстренный случай.