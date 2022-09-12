В Омске возле подъезда нашли избитого и голодного 7-летнего ребенка

Сегодня, 12 сентября, в паблике «Омск Live» омичка Арина Короленко рассказала, что 10 сентября около 21:00 встретила возле своего подъезда мальчика, которому было около 7 лет. Ребенок был в легкой одежде и плакал.
На вопрос о том, что случилось, он рассказал, что мама и отчим выгнали его из дома. При этом мужчина пнул его ногой в живот, а до этого порезал ножом по ладони, у ребенка остался шрам.
Женщина отправилась домой к родителям, те долго не открывали дверь, а когда открыли, оказалось, что они были пьяны. Разговора не получилось, мужчина нагрубил омичке и оставил ребенка на улице.
«Мальчика пришлось забрать к нам домой до момента приезда полиции. К тому времени ребенка накормили. Как сказал мальчик, он не ел с утра, — объяснила автор поста. — Ребенок рассказал, что его не только отчим, но и мама тоже бьет».
Мальчик не хотел идти домой, просил, чтобы его отвезли к бабушке. В итоге ребенка вернули матери. На следующий день женщина решила проверить, все ли хорошо с мальчиком. Оказалось, что его не выпускают на улицу. Обращение в службу опеки ничего не дало, там сказали, что это не экстренный случай.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе УМВД России по Омской области, в полицию поступало соответствующее обращение. По данному факту проводится проверка.
UPD: в пресс-службе мэрии Омска сообщили, что семья не считается неблагополучной, условия в ней оценили как удовлетворительные.
«Ранее в управление опеки и попечительства департамента образования администрации города Омска информация о семье не поступала. Специалистами управления была осуществлена проверка условий проживания ребенка в семье. Условия проживания признаны удовлетворительными. Обращение не подтвердилось», — сообщили в мэрии.