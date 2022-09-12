Омская опека не нашла нарушений в семье мальчика, которого нашли плачущим у подъезда

В городской администрации прокомментировали ситуацию с семьей 7-летнего мальчика, которого возле подъезда нашла соседка. По сообщению женщины, ребенок плакал, был голоден и легко одет. Мальчик якобы сказал ей, что его выгнали из дома мать и отчим. Соседка утверждает, что долго не могла дозвониться в дверь родителей, а когда те открыли, то явно были пьяны и нахамили ей.