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Омская опека не нашла нарушений в семье мальчика, которого нашли плачущим у подъезда

12 сентября 10:56
Фото: 1MI
Семья не состоит на учете в городских органах опеки. Полицейские не нашли нарушений и в ходе проверки.

В городской администрации прокомментировали ситуацию с семьей 7-летнего мальчика, которого возле подъезда нашла соседка. По сообщению женщины, ребенок плакал, был голоден и легко одет. Мальчик якобы сказал ей, что его выгнали из дома мать и отчим. Соседка утверждает, что долго не могла дозвониться в дверь родителей, а когда те открыли, то явно были пьяны и нахамили ей. 

В пресс-службе УМВД подтвердили, что соседка вызывала полицию, однако нарушений во время проверки правоохранители не обнаружили. На теле мальчика сотрудники не нашли побоев и пореза на руке, о котором писала неравнодушная соседка. Кроме того, условия проживания в квартире проверяющие признали нормальными. Семья не состоит на учете в органах внутренних дел. 

"Таким образом, сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не находит подтверждения в ходе предварительной проверки", - заявили в полиции.

В пресс-службе мэрии также сообщили, что ранее в управление опеки и попечительства жалобы на родителей не поступали. 

«Специалистами управления была осуществлена проверка условий проживания ребенка в семье. Условия проживания признаны удовлетворительными. Обращение не подтвердилось», — пояснили в мэрии. 

 

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#Общество#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Дети#Жалобы#Ольга Цветатий
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