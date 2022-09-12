Омская опека не нашла нарушений в семье мальчика, которого нашли плачущим у подъезда

В городской администрации прокомментировали ситуацию с семьей 7-летнего мальчика, которого возле подъезда нашла соседка. По сообщению женщины, ребенок плакал, был голоден и легко одет. Мальчик якобы сказал ей, что его выгнали из дома мать и отчим. Соседка утверждает, что долго не могла дозвониться в дверь родителей, а когда те открыли, то явно были пьяны и нахамили ей.
В пресс-службе УМВД подтвердили, что соседка вызывала полицию, однако нарушений во время проверки правоохранители не обнаружили. На теле мальчика сотрудники не нашли побоев и пореза на руке, о котором писала неравнодушная соседка. Кроме того, условия проживания в квартире проверяющие признали нормальными. Семья не состоит на учете в органах внутренних дел.
"Таким образом, сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не находит подтверждения в ходе предварительной проверки", - заявили в полиции.
В пресс-службе мэрии также сообщили, что ранее в управление опеки и попечительства жалобы на родителей не поступали.
«Специалистами управления была осуществлена проверка условий проживания ребенка в семье. Условия проживания признаны удовлетворительными. Обращение не подтвердилось», — пояснили в мэрии.