Омичи заплатили 182 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

В УФНС России по Омской области рассказали об отчислениях в консолидированный бюджет РФ за восемь месяцев 2022 года. Оказалось, что сумма отчислений выросла на 20,4% в сравнении с прошлым годом.
Суммарно омичи выплатили в бюджет 182 млрд рублей. Из этой суммы порядка 61.9 млрд рублей — поступления в федеральный бюджет. Это почти на 20%, или на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее.
92,5% поступлений в консолидированный бюджет оказались всего от нескольких источников. Так, 47% поступлений — акцизы, в том числе 40,9% — акцизы на нефтепродукты. Налог на добавленную стоимость составил 20,8%, налог на доходы физических лиц — 12,7%, налог на прибыль — 12,1%. Также выросла доля поступлений налога на прибыль, отметили в пресс-службе регионального УФНС.