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Омичи заплатили 182 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

12 сентября 05:48
Фото: 1MI
Суммарная выплата за восемь месяцев 2022 года.

В УФНС России по Омской области рассказали об отчислениях в консолидированный бюджет РФ за восемь месяцев 2022 года. Оказалось, что сумма отчислений выросла на 20,4% в сравнении с прошлым годом.

Суммарно омичи выплатили в бюджет 182 млрд рублей. Из этой суммы порядка  61.9 млрд рублей — поступления в федеральный бюджет. Это почти на 20%, или на 10 млрд рублей больше, чем годом ранее.

92,5% поступлений в консолидированный бюджет оказались всего от нескольких источников. Так, 47% поступлений — акцизы, в том числе 40,9% — акцизы на нефтепродукты.  Налог на добавленную стоимость  составил 20,8%, налог на доходы физических лиц — 12,7%, налог на прибыль — 12,1%. Также выросла доля поступлений налога на прибыль, отметили в пресс-службе регионального УФНС.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Налоги#Деньги#Отчисления
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