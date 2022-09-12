Омичи заплатили 182 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

92,5% поступлений в консолидированный бюджет оказались всего от нескольких источников. Так, 47% поступлений — акцизы, в том числе 40,9% — акцизы на нефтепродукты. Налог на добавленную стоимость составил 20,8%, налог на доходы физических лиц — 12,7%, налог на прибыль — 12,1%. Также выросла доля поступлений налога на прибыль, отметили в пресс-службе регионального УФНС.