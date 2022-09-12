Обанкротившийся Крутогорский НПЗ в Омске выплатил миллион своим бывшим работникам

Прокуратура Октябрьского округа Омска добилась выплаты зарплаты бывшим работникам ООО «ВСП «Крутогорский НПЗ», который полтора года назад стал банкротом. В январе 2021 года долг предприятия перед сотрудниками составил 1 млн рублей.
Еще год назад районная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать всю задолженность в пользу работников. Суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнение решения суда стояло на контроле ведомства.
Только сейчас, в сентябре 2022 года, долг оказался полностью погашен, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.