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Обанкротившийся Крутогорский НПЗ в Омске выплатил миллион своим бывшим работникам

12 сентября 04:37
Фото: 1MI

«Крутогорский НПЗ» в Омске заставили выплатить работникам миллионный долг по зарплате

Долг образовался перед банкротством.

Прокуратура Октябрьского округа Омска добилась выплаты зарплаты бывшим работникам ООО «ВСП «Крутогорский НПЗ», который полтора года назад стал банкротом. В январе 2021 года долг предприятия перед сотрудниками составил 1 млн рублей.

Еще год назад районная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать всю задолженность в пользу работников. Суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнение решения суда стояло на контроле ведомства.

Только сейчас, в сентябре 2022 года, долг оказался полностью погашен, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Крутогорский нпз#Долг#Зарплата#Выплата зарплаты#Прокуратура
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