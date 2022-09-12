Курьер вне закона. Сибиряк попался на обмане пенсионеров в Омске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании курьера, который по наводке сообщников забирал деньги у пенсионеров. Возраст жертв колебался от 82 до 94 лет.
Известно, что перед тем, как отдать деньги курьеру, пенсионеры общались с «родственниками», которые якобы попали в беду, и на решение проблем нужны деньги. Доверчивые пенсионеры собирали деньги и передавали незнакомцу.
Силовики вышли на курьеры, и задержать его удалось, когда он шел к новой жертве. В его телефоне обнаружились переписки с сообщниками и список адресов, где нужно было забрать деньги.
Выяснилось, что на незаконную «работу» мужчина приехал из Кемерово. Заказчики пообещали омичу 10% от переданных ему денег. Легкий заработок обернулся для сибиряка уголовным делом по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ждать заседание суда ему придется в СИЗО, уточнили в МВД России.