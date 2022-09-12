Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Курьер вне закона. Сибиряк попался на обмане пенсионеров в Омске

12 сентября 09:05
Фото: 55.мвд.рф

В Омске задержали курьера, который обманывал пенсионеров

Полицейские задержали курьера, который приехал на «работу» из Кемерово.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании курьера, который по наводке сообщников забирал деньги у пенсионеров. Возраст жертв колебался от 82 до 94 лет.

Известно, что перед тем, как отдать деньги курьеру, пенсионеры общались с «родственниками», которые якобы попали в беду, и на решение проблем нужны деньги. Доверчивые пенсионеры собирали деньги и передавали незнакомцу.

Силовики вышли на курьеры, и задержать его удалось, когда он шел к новой жертве. В его телефоне обнаружились переписки с сообщниками и список адресов, где нужно было забрать деньги.

Выяснилось, что на незаконную «работу» мужчина приехал из Кемерово. Заказчики пообещали омичу 10% от переданных ему денег. Легкий заработок обернулся для сибиряка уголовным делом по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ  «Мошенничество». Ждать заседание суда ему придется в СИЗО, уточнили в МВД России.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Мвд#Полиция#Курьер#Видео
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10