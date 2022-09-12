Коренные малочисленные народы Севера Сахалина поделились этнокомпетенциями

В Южно-Сахалинске впервые прошёл чемпионат по этнокультурным компетенциям коренных малочисленных народов Севера - Indigenous Skills. Он стал первым на Дальнем Востоке.
В Indigenous Skills приняли участие представители пяти районов компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Сахалина – нивхи, уильта, эвенки, нанайцы, а также жители и гости областного центра, желающие ближе познакомиться с уникальной культурой коренных народов.
На Сахалине с большим уважением относятся к традициям коренных малочисленных народов Севера. Чемпионат стал ещё одной площадкой, на которой мастера могли не только продемонстрировать своё умение, поделиться опытом, но и освоить новые компетенции. Наряду с соревновательной программой, проходила и ярмарка изделий народного творчества. Гости этого уникального этнопраздника получили возможность узнать секреты мастерства коренных народов Сахалина, приобрести сувениры, исполненные в традициях народностей Севера.
Как передаёт Sakh.online, организаторы мероприятия считают, что успех регионального чемпионата позволяет масштабировать его опыт на межрегиональном уровне.
Отметим, на Сахалине проживает свыше 4000 представителей КМНС – нивхов, уильта, эвенков, нанайцев. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко возродил деятельность Совет коренных малочисленных народов Севера.
- Россия – великая держава потому, что, несмотря на большое количество национальностей, умеет жить дружно. Мы уважаем традиции коренных народов Севера и всячески будем содействовать их сохранению, - подчёркивает Валерий Лимаренко.