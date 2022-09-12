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Грядет бабье лето. В конце сентября в Омск придет 30-градусная жара

12 сентября 06:09
Фото: 1MI

В Омске в конце сентября внезапно станет жарко до +30

Почти летняя погода ожидается в городе в 20-х числах сентября.

По данным сайта «Гисметео», бабье лето придет в Омск в конце сентября. Омичей ждет жара до +30 градусов. Так, в среду, 21 сентября, воздух прогреется до +15…+27 градусов. Пройдет небольшой дождь, выпадет 0.5 мм осадков.

В четверг, 22 сентября, столбик термометра покажет +17…+30 градусов. Будет ясно, осадков не ожидается. В пятницу, 23 сентября, жаркая погода сохранится. Температура воздуха составит +18…+27 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Отметим, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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