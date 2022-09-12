Грядет бабье лето. В конце сентября в Омск придет 30-градусная жара

По данным сайта «Гисметео», бабье лето придет в Омск в конце сентября. Омичей ждет жара до +30 градусов. Так, в среду, 21 сентября, воздух прогреется до +15…+27 градусов. Пройдет небольшой дождь, выпадет 0.5 мм осадков.
В четверг, 22 сентября, столбик термометра покажет +17…+30 градусов. Будет ясно, осадков не ожидается. В пятницу, 23 сентября, жаркая погода сохранится. Температура воздуха составит +18…+27 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.
Отметим, что в долговременном прогнозе погоды возможны изменения.