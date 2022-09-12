Еще одна попытка. В Омске возобновили строительство корпуса ОмГУ у метромоста

В пресс-службе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского объявили о возобновлении строительства нового корпуса у библиотеки им. Пушкина в самом центре Омска. Напомним, корпус ОмГУ, который должен был стать главным, начали строить в 2005 году.
И.о. ректора Сергей Замятин сообщил, что вуз получил финансирование в размере 151 млн рублей, а проект работ прошел госэкспертизу. Теперь срок сдачи объекта в эксплуатацию установлен на 2024 год.
«Нам удалось получить финансирование на продолжение строительства главного корпуса. С сегодняшнего дня мы возобновляем эту работу», — отметил и. о. ректора Сергей Замятин.
Отмечается, что деньги потратят на устройство противопожарной системы безопасности, установку водосточных воронок и систем кондиционирования, завершение работ по системе отопления, водопровода и канализации и работ по электроснабжению корпуса, выполнение пусконаладочных работ инженерных систем и отделочных работ.
Сергей Замятин стал третьим ректором, который обещает ввести новый корпус в эксплуатацию в ближайшие годы. Экс-глава вуза Алексей Якуб обещал, что здание достроят в конце 2018 года, а предшественник Замятина Роман Смелик и проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры ОмГУ Александр Костюков убеждали, что ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года. В июле 2021 года началось оснащение аудиторий, отделка помещений завершена, но до сих пор корпус не используется по назначению.
Добавим, что начало учебного года в ОмГУ ознаменовалось массовой реорганизацией вуза. Помимо спорного объединения факультетов, в учебных корпусах закрыли гардеробы, а в общежитии началось расселение старших курсов на другие этажи, чтобы освободить отдельные комнаты для первокурсников. С полным списком претензий студентов и с позицией вуза можно ознакомиться в материале ниже.