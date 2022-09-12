Еще одна попытка. В Омске возобновили строительство корпуса ОмГУ у метромоста

Сергей Замятин стал третьим ректором, который обещает ввести новый корпус в эксплуатацию в ближайшие годы. Экс-глава вуза Алексей Якуб обещал, что здание достроят в конце 2018 года, а предшественник Замятина Роман Смелик и проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры ОмГУ Александр Костюков убеждали, что ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года. В июле 2021 года началось оснащение аудиторий, отделка помещений завершена, но до сих пор корпус не используется по назначению.