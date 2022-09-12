ЕР показала лучший результат по итогам выборов в Единый день голосования - 2022

Главным итогом этих выборов для партии стала возможность сделать выводы и провести работу над ошибками. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
“В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой - везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть недобрали до квалифицированного”, - отметил Турчак.
По словам Андрея Турчака, в Кировской области избирательная кампания была весьма конкурентной, но в итоге “Единая Россия” получила 23 мандата из 36, набрав более 64% и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. С такой же ситуацией партийцы столкнулись в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке - в тех административных центрах, где “Единая Россия” в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму. На данном этапе “Единая Россия” выиграла с большим отрывом.
В нынешней кампании партия возобновила практику по обновлению пула своих кандидатов. Так, впервые приняли участие в выборах более 75% кандидатов, выдвинутых партией. В результате больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся.
Обновление коснется и губернаторского корпуса. “Единая Россия” выдвинула 13 кандидатов, а еще двоих - в Республике Марий Эл и Ярославской области - поддержала на выборах. Во всех случаях исход выборов решился уже в первом туре.
Отдельно секретарь генсовета остановился на результатах “Единой России” в Сибири и на Дальнем Востоке, где партия пользуется меньшей популярностью, чем в среднем по стране. Однако в этом году тенденция изменилась.
Как информирует сайт ER.RU, в целом выборная кампания прошла без существенных нарушений. Более 42 тысяч наблюдателей от “Единой России” обеспечивали чистоту и прозрачность выборов. Все они прошли обучение правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Значительная часть сообщений о нарушениях на избирательных участках не нашла подтверждения.