ЕР показала лучший результат по итогам выборов в Единый день голосования - 2022

“В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой - везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть недобрали до квалифицированного”, - отметил Турчак.