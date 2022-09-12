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Posted 12 сентября 2022,, 13:42

Published 12 сентября 2022,, 13:42

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Эксперт: российские новостройки будут сданы в срок

12 сентября 2022, 13:42
Эксперты по недвижимости не прогнозируют массовых задержек при сдаче объектов, строительство которых уже стартовало. Подробный расклад по ситуации дал бывший сотрудник строительных фирм «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев.

В беседе с журналистами NEWS.ru Журавлев отметил, что строящиеся объекты будут достроены согласно плану. Как указал эксперт, основной причиной прекращения строительства является отсутствие финансов. Так было в период с 2008 по 2014 годы, когда для застройщика было настоящей проблемой найти деньги, чтобы продолжить стройку. Сегодня ситуация другая. Строительные фирмы оформляют кредиты в банках, поэтому с финансированием у них все в порядке.

Нет проблем также со стройматериалами и отделочными материалами. Компании приобретают их заблаговременно. Например, уже сейчас застройщики отправились в Китай за лифтами. Некоторые проблемы с комплектующими для стройтехники в перспективе могут возникнуть, считает эксперт. Однако их можно будет импортировать из Турции.

Обычно 15-20% строящихся объектов сдают на 3-6 месяцев позже установленных сроков. Так будет и в этот раз. Однако в отношении еще не стартовавших объектов аналитик выводов не делает. Он лишь отмечает, что теперь такие застройщики встали перед необходимостью заменить европейские технологии.

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