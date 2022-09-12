Эксперт: российские новостройки будут сданы в срок

В беседе с журналистами NEWS.ru Журавлев отметил, что строящиеся объекты будут достроены согласно плану. Как указал эксперт, основной причиной прекращения строительства является отсутствие финансов. Так было в период с 2008 по 2014 годы, когда для застройщика было настоящей проблемой найти деньги, чтобы продолжить стройку. Сегодня ситуация другая. Строительные фирмы оформляют кредиты в банках, поэтому с финансированием у них все в порядке.