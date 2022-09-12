Экс-глава омской федерации волейбола Игорь Бобер скончался на 62 году жизни

Тренер на протяжении многих лет руководил областной федерацией волейбола, был директором спортивной школы № 4 по волейболу, курировал проведение соревнований различного уровня в регионе и участвовал в формировании команд для участия в зональных первенствах России. В лице главного арбитра с 2012 года он вел соревнования по волейболу на областной «Королеве спорта». В последние годы был тренером в спортивной школе «Красная звезда».