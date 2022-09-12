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Экс-глава омской федерации волейбола Игорь Бобер скончался на 62 году жизни

12 сентября 08:53
Фото: Пресс-служба омского минспорта.
Известного тренера не стало 11 сентября.

Судья всероссийской категории, а также тренер по волейболу Игорь Бобер скончался 11 сентября в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Тренер на протяжении многих лет руководил областной федерацией волейбола, был директором спортивной школы № 4 по волейболу, курировал проведение соревнований различного уровня в регионе и участвовал в формировании команд для участия в зональных первенствах России. В лице главного арбитра с 2012 года он вел соревнования по волейболу на областной «Королеве спорта». В последние годы был тренером в спортивной школе «Красная звезда». 

Прощание с Игорем Бобром пройдет 14 сентября с 11:00 до 12:00 в СК «Юность».

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Бобра.

#Ольга Цветатий#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Умер#Тренер
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