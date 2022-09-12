Экс-глава омской федерации волейбола Игорь Бобер скончался на 62 году жизни

Судья всероссийской категории, а также тренер по волейболу Игорь Бобер скончался 11 сентября в возрасте 62 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Тренер на протяжении многих лет руководил областной федерацией волейбола, был директором спортивной школы № 4 по волейболу, курировал проведение соревнований различного уровня в регионе и участвовал в формировании команд для участия в зональных первенствах России. В лице главного арбитра с 2012 года он вел соревнования по волейболу на областной «Королеве спорта». В последние годы был тренером в спортивной школе «Красная звезда».
Прощание с Игорем Бобром пройдет 14 сентября с 11:00 до 12:00 в СК «Юность».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Бобра.