Буцаев: На новой электронной торговой площадке можно следить за движением отходов

Как сообщает tass.ru, исполнение нормативов утилизации предусматривает расширенная ответственность производителя (РОП). Эту площадка отличается от других тщательным отбором ее участников и обязательной верификацией. Так, у утилизаторов будет возможность работать на бирже, только если они входят в специальный реестр РОП. А для этого у них должны быть необходимые мощности.
По данным гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, электронную торговую площадку можно считать новой информационной системой, которая создана ППК «РЭО». На ней будет идти процесс купли-продажи вторичных ресурсов и сырья, предусмотрены сделки с целью их переработки. На площадке потенциальные исполнители лотов в рамках РОП найдут для себя заказы. Хотя площадку назвали биржей вторичных материальных ресурсов, но перечень ее функций намного больше того, что делает привычная биржа.
«Этот ресурс — неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли», — считает Буцаев. В их числе производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители (предприятия, накапливающие и собирающие отходы), те, кто поставляет оборудование, и другие участники данного рынка. Экономику замкнутого цикла невозможно представить без цикличного использования всех видов отходов. С помощью данной площадки такой процесс станет прозрачным и можно будет увидеть движение отходов на каждом этапе всей бизнес-цепочки. Начиная с того места, где идет их образование, и заканчивается местами, где происходит их вторичная переработка.
На площадке создано несколько разделов. Здесь можно будет в дистанционном режиме узнать о необходимых лотах, приобрести или, наоборот, продать необходимый объем вторичных ресурсов и вторсырья, найти того, кто будет утилизировать не поддающееся переработке. Здесь предусмотрено проведение как открытых, так и закрытых аукционов, а факт исполнения сделок будет подтверждаться в госорганах. На площадке возможна подача заявок на разные виды услуг, а также на получение кредита, страховки, можно найти того, кто вывезет отходы или вторичные ресурсы, воспользоваться услугами лизинга.
Непосредственно в органы государственной власти будут оперативно поступать данные, которые касаются совершенных сделок, аналитика, с помощью которой можно будет определить, где и в каких объемах образуются отходы, где происходит их переработка и вторичное использование. Таким образом, могут быть вместе сведены информация и обязательства участников рынка. Это касается и финансовых потоков.
Участники торгов должны пройти регистрацию на сайте площадки.