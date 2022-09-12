Буцаев: На новой электронной торговой площадке можно следить за движением отходов

На площадке создано несколько разделов. Здесь можно будет в дистанционном режиме узнать о необходимых лотах, приобрести или, наоборот, продать необходимый объем вторичных ресурсов и вторсырья, найти того, кто будет утилизировать не поддающееся переработке. Здесь предусмотрено проведение как открытых, так и закрытых аукционов, а факт исполнения сделок будет подтверждаться в госорганах. На площадке возможна подача заявок на разные виды услуг, а также на получение кредита, страховки, можно найти того, кто вывезет отходы или вторичные ресурсы, воспользоваться услугами лизинга.