За 80 лет «Омсктрансмаш» выпустил 30 тысяч танков

Омскому танкостроению исполнилось 80 лет. Первый агрегат «Омсктрансмаш» выпустил в 1942 году. 11 сентября в России отмечают День танкиста. Пресс-служба областного министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития поделилась к дате занимательной информацией.
Омский завод транспортного машиностроения в этом году отмечает не только 80-летие производства танков, но и 125-летия со дня основания. За все время на местном предприятии выпустили около 30 тысяч танков разных моделей.