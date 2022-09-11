Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За 80 лет «Омсктрансмаш» выпустил 30 тысяч танков

11 сентября 13:38
Фото: 1MI
К 125-летию со дня основания завода.

Омскому танкостроению исполнилось 80 лет. Первый агрегат «Омсктрансмаш» выпустил в 1942 году. 11 сентября в России отмечают День танкиста. Пресс-служба областного министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития поделилась к дате занимательной информацией.

Омский завод транспортного машиностроения в этом году отмечает не только 80-летие производства танков, но и 125-летия со дня основания. За все время на местном предприятии выпустили около 30 тысяч танков разных моделей.

#Общество#Новости#Омская область#Производство
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10