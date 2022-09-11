Омский «Авангард» проиграл четвертый матч подряд на старте чемпионата

Во втором периоде «ястребы» вспомнили про дисциплину, игра выровнялась, моменты возникали у ворот то одной, то и второй команды, но на 37-й минуте встречи Сергей Широков оформил дубль, и в раздевалку команды ушли со счетом 3:1 в пользу «Автомобилиста».