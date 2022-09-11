Омский «Авангард» проиграл четвертый матч подряд на старте чемпионата

В воскресенье, 11 сентября, «Авангард» на льду в Екатеринбурге провел свой 4-й матч из длительной выездной серии, встречаясь с местным «Автомобилистом».
Перед началом встречи главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин рассказал о главных составляющих для успеха в этой игре.
«Основной упор на дисциплину, у «Автомобилиста» хорошая контратака, будет дисциплина – все получится», – заявил Рябыкин.
Однако эта самая дисциплина не заладилась у омичей уже с первых минут встречи: два подряд удаления, и счет на табло стал 1:0 в пользу «Автомобилиста». Отличился нападающий уральцев Сергей Широков.
Через четыре минуты в воротах Станислава Галимова после броска нападающего Олега Ли побывала вторая шайба.
На 35 минуте игры «Автомобилист» заработал удаление. Омичи воспользовались этим шансом: после передачи Алексея Береглазова и Арсения Грицюка ворота «Автомобилиста» поразил Владимир Ткачев.
Во втором периоде «ястребы» вспомнили про дисциплину, игра выровнялась, моменты возникали у ворот то одной, то и второй команды, но на 37-й минуте встречи Сергей Широков оформил дубль, и в раздевалку команды ушли со счетом 3:1 в пользу «Автомобилиста».
Третья двадцатиминутка началась с давления хозяев, однако после хлесткого броска Владимира Брюквина «Авангард» сохранил шансы на благополучный исход этой встречи.
Вот только на 53-й минуте «ястребы» заработали ненужное удаление за нарушение численного состава. В меньшинстве Корбэн Найт имел реальный шанс сравнять счет, но бросил мимо створа. Чего не скажешь о нападающем «Автомобилиста» Анатолии Голышеве: после передачи Ефима Гуркина он затолкнул шайбу в ворота Галимова.
Почти за 2.5 минуты до финальной сирены «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого, но практически сразу последовало нарушение правил. Последнее большинство в этой встречи уральцы не реализовали.
Итог: 4:2, «Авангард» проиграл 4-ю игру подряд и остался в «подвале» турнирной таблицы с нулевым результатом по очкам.
Следующий матч «ястребы» проведут с «Сибирью»