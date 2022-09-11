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В Омской области поставили памятник древнерусскому князю

11 сентября 04:51
Фото: omskportal.ru

На севере Омской области установили памятник Александру Невскому

Монумент открыли в Таре на средства местного благотворителей.

На выходных в Таре проходил фестиваль технических видов спорта, в том числе всероссийский «Кубок Александра Невского». В рамках этих мероприятий в городе открыли памятник  Александру Невскому. Его установили на деньги местных меценатов, приурочив к 800-летию князя (которое, правда, отмечалось в прошлом году).

В церемонии открытия участвовали первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник, и. о. главы Тарского района Николай Мугак и епископ Тарский и Тюкалинский Петр, сообщили в пресс-службе областного минспорта.

Александр Невский — князь Новгородский и великий князь Киевский. Известен в том числе победами в Невской битве и Ледовом побоище в 13 веке.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омская область#Памятник#Тара
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