В Омской области поставили памятник древнерусскому князю

На выходных в Таре проходил фестиваль технических видов спорта, в том числе всероссийский «Кубок Александра Невского». В рамках этих мероприятий в городе открыли памятник Александру Невскому. Его установили на деньги местных меценатов, приурочив к 800-летию князя (которое, правда, отмечалось в прошлом году).
В церемонии открытия участвовали первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник, и. о. главы Тарского района Николай Мугак и епископ Тарский и Тюкалинский Петр, сообщили в пресс-службе областного минспорта.
Александр Невский — князь Новгородский и великий князь Киевский. Известен в том числе победами в Невской битве и Ледовом побоище в 13 веке.