В Омской области поставили памятник древнерусскому князю

На выходных в Таре проходил фестиваль технических видов спорта, в том числе всероссийский «Кубок Александра Невского». В рамках этих мероприятий в городе открыли памятник Александру Невскому. Его установили на деньги местных меценатов, приурочив к 800-летию князя (которое, правда, отмечалось в прошлом году).