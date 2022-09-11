В омском микрорайоне взрослый мужчина избил ребенка

Омичи в социальных сетях ищут свидетелей жуткого происшествия. Пост с просьбой о помощи опубликовали в сообществе «ЧП Омск».
Автор обращается к жителям микрорайона Ясная Поляна. Рассказывает, 9 сентября в 17:30 напротив дома № 2 по улице Тенистая со стороны дороги взрослый мужчина избил ребенка. В посте сказано, что пострадавший находится в больнице.
«Просьба всем, кто хоть что-то видел, так как проезжало много машин, может, есть видеонаблюдение, регистратор на машине, отзовитесь», — просит автор. Других деталей не сообщается.
В комментариях пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на информацию. Некоторые предположили, что ребенок сам спровоцировал мужчину. Впрочем, многие напомнили статьи уголовного кодекса, которые запрещают решать конфликты таким образом.
Под постом также появилась информация с возможными подробностями: «Этот папаша накинулся наказывать обидчиков своего сына, мол, они кинули в сынишку грязью. Но он не знал, кто именно, и избил не того ребенка. А сейчас говорит, что ничего не делал. Да в любом случае, никто не имеет права трогать детей».
На публикацию отреагировала полиция. Сейчас по обращению жителей Ясной Поляны правоохранители проводят проверку.