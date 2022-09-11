В омском микрорайоне взрослый мужчина избил ребенка

Под постом также появилась информация с возможными подробностями: «Этот папаша накинулся наказывать обидчиков своего сына, мол, они кинули в сынишку грязью. Но он не знал, кто именно, и избил не того ребенка. А сейчас говорит, что ничего не делал. Да в любом случае, никто не имеет права трогать детей».