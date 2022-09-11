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В Омске женщину травмировало отлетевшим колесом автобуса

11 сентября 04:14
Фото: 1MI
ЧП произошло в субботу, 10 сентября, у остановки «Дом Туриста».

У автобуса № 323 на ходу оторвало заднее колесо, которым травмировало стоящую на остановке женщину, сообщает NGS55. По данным Госавтоинспекции, женщину увезли в больницу. Ее состояние пока не уточняется.

Травма, по-видимому, довольно серьезная. В паблике «Инцидент Омск» появилось видео, на котором видно, что пострадавшей готовят носилки.

Фото: скриншот видео "Инцидент Омск"

Во время происшествия в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП на асфальте осталась длинная царапина. Судя по всему, автобус, потеряв колесо, около пяти метров проехал на одной оси.

#Екатерина Чаплинская#Новости#ДТП#Автобус
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