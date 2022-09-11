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Угнавший машину ДПС омич оказался рецидивистом под следствием

10 сентября 22:26
Фото: 1MI

Появились подробности угона патрульной машины ГИБДД под Омском

В отношении мужчины расследуется уголовное дело за совершение грабежа

В Омске силовики продолжают разбираться во всех нюансах дерзкого угона автомобиля ДПС и лихой погони за ним на машине депутата. Между тем Город55 выяснил некоторые подробности о личности угонщика.

Как оказалось, спецавтомобиль угнал 34-летний житель Советского округа Константин Бесков, который уже неоднократно имел проблемы с законом и находился под следствием.

«Подозреваемый был судим за кражи, мошенничество, оборот наркотических средств, а также за неправомерное завладение автомобилем», – пояснил Городу55 источник в силовых структурах.

Помимо этого, по словам нашего собеседника, в момент инцидента с патрульным автомобилем Бесков находился под следствием по обвинению в грабеже.

Напомним, в пятницу, 9 сентября, у дома № 47 на улице Школьной в деревне Калиновка, будучи пьяным, омич на своей «ВАЗ-210740» совершил ДТП – не справился с управлением и перевернулся. На место по сообщению местных жителей приехал экипаж ГИБДД, который стал оформлять аварию.

В какой-то момент в патрульном автомобиле SCODA оказался Бесков и один и госавтоинспекторов. Последний попросил омича выйти на улицу, а когда тот открыл дверь, сам вышел из салона, чем и воспользовался угонщик.

«Подозреваемый закрыл и заблокировал все двери, перебрался на водительское место, запустил двигатель и уехал», – рассказал наш источник.

После такой наглости один из инспекторов сел за руль автомобиля местного депутата, которая была очевидцем переворота «ВАЗ-210740» с Бесковым, и вместе с женщиной пустился в лихую погоню, которая и попала на видео.

Из Калиновки угонщик выехал на трассу Омск – Муромцево, и помчался в сторону областного центра. Лишь через 40 километров в районе дома № 80 по улице 25-я Северная Бесков врезался в столб, проехал еще несколько метров, вылез из патрульного автомобиля и стал долбиться в машину к очевидцам, после чего и был задержан силовиками.

Сейчас, как рассказали Городу55 в УМВД по Омской области, в отношении омского любителя ГТА уже составлено 23 административных протокола, а к уголовному делу за грабеж добавилось еще одно — за угон.  Кроме того, не исключено, что омича ждет еще и уголовное преследование за пьяную езду без прав, так как ранее Константин Бесков уже был лишен водительского удостоверения.

Между тем это инцидент по поручению начальника УМВД по Омской области стал еще и поводом для внутренней проверки.

Добавим, что после всех злодеяний, лихого омича оставили на свободе под подпиской о не выезде. 

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