Угнавший машину ДПС омич оказался рецидивистом под следствием

Сейчас, как рассказали Городу55 в УМВД по Омской области, в отношении омского любителя ГТА уже составлено 23 административных протокола, а к уголовному делу за грабеж добавилось еще одно — за угон. Кроме того, не исключено, что омича ждет еще и уголовное преследование за пьяную езду без прав, так как ранее Константин Бесков уже был лишен водительского удостоверения.