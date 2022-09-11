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Тяжелый случай. Омич приехал в больницу с рукой черного цвета

11 сентября 08:08
Фото: 1MI

Омские медики спасли пенсионера с критической ишемией руки

В операции принимали участие сразу несколько хирургов.

В Областную клиническую больницу поступил пациент с тяжелым случаем. 80-летнего омича привезли на «неотложке». Он болеет сахарным диабетом и много лет курит. За помощью обратился только через три дня после возникновения сильной боли в левой руке, сообщает областной минздрав.

Состояние пациента медики оценили как тяжелое. Конечность стала сине-черного цвета, пенсионер не мог терпеть болевые ощущения. Ему выполнили ангиографию. Диагноз: тромбоз подключичной и подмышечной артерий.

Врачам пришлось применять так называемую «гибридную» методику. Сосудистые хирурги открыли плечевую артерию, рентген-хирурги проткнули то место, где артерии были закрыты. Затем медики ввели специальный баллон, он «надулся» и расширил сосуды. Кровоток восстановился. Уже после пациенту дали препараты для предотвращения подобных случаев в будущем.

«У пациента восстановился кровоток, ушел болевой синдром. Рука из черной стала ярко-красной. А пациент тут же уснул. До этого три дня из-за боли не мог уснуть. Если бы пациент вообще не обратился, то пошел бы дальнейший тромбоз. Мог возникнуть тромбоз позвоночной артерии, а там и до артерий мозга недалеко», — рассказал рентген-хирург Михаил Ситников.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина
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