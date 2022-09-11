Тяжелый случай. Омич приехал в больницу с рукой черного цвета

«У пациента восстановился кровоток, ушел болевой синдром. Рука из черной стала ярко-красной. А пациент тут же уснул. До этого три дня из-за боли не мог уснуть. Если бы пациент вообще не обратился, то пошел бы дальнейший тромбоз. Мог возникнуть тромбоз позвоночной артерии, а там и до артерий мозга недалеко», — рассказал рентген-хирург Михаил Ситников.