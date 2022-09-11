«Я училась в обычной школе вместе со здоровыми детьми. Сначала я сама вообще не замечала того, что у меня нет руки, мне это никак не мешало. Но другие дети через какое-то время начали в меня тыкать пальцами и напоминать мне, что я не такая, как все. Я всегда хотела доказать, в первую очередь себе самой, что я такой же человек, как все, и имею право жить на этой земле. Спорт сделал меня личностью, хоть я и слабая женщина на самом деле».