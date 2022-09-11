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Сибирский Питер. На Омск надвигаются жуткие заморозки и туман

11 сентября 08:36
Фото: 1MI

В Омске ночью похолодает до -6 градусов

Середина сентября подготовит жителей Омской области к осени.

Новая неделя в Омске будет по-настоящему осенней. Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили свежий прогноз на ближайшие дни. Уже сегодня ночью ожидаются заморозки до -6 градусов. Местами дождь, туман. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

А вот понедельник станет климатически спокойным. Температура воздуха днем +9…+14. Без осадков. Ветер стихнет до 6 метров в секунду.

В ночь на 13 сентября в Омске и области вновь прогнозируют заморозки. При прояснении столбик термометра опустится до -6 градусов. Местами по региону возможен туман. Ветер слабый.

Во вторник днем +10…+15, без осадков. Порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду. В среду, 14 сентября, погода останется такой же, передает местный гидрометцентр.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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