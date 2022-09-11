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«Респиратор надо». В омском воздухе снова нашли избыток вредных веществ

11 сентября 13:22
Фото: 1MI

В воздухе Омска выявили двукратное превышение взвешенных частиц

Опасения омичей не были напрасны. Организован выезд эко-лаборатории.

Омичи 10 сентября массово жаловались на неприятный запах. Обращения появились в сообществе «Дыши! Омск».

Недовольства озвучили жители Старого Кировска, Амура-2, Нефтяников, улиц Орловского, Северных, Краснознаменная, 22 Апреля, Учебная. «Во рту щипит, нос чешется. Жесть. Респиратор надо», — написал один из жителей города.

Омичи в соцсетях говорили о едких запахах газа, гари, химии, керосина, ацетона.

Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. Выяснилось, днем 10 сентября был организован выезд эко-лаборатории. На то повлияли многочисленные жалобы горожан. Мобильная бригада прибыла на место, где зарегистрировано ООО «Ризолин», то есть село Ульяновка, улица Клубная. Компания производит материалы для гидроизоляции. Опасения местных жителей были напрасны — превышений ПДК не выявлено.

При этом избыток вредных веществ наблюдался в Ленинском округе: «Постом наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ул. К. Заслонова зафиксированы превышения ПДКм.р. взвешенных частиц: РМ2,5 с 20:20 ч. до 23:00 ч., максимальная концентрация составила 2,29 ПДК; РМ10 с 21:00 ч. до 22:00 ч., максимальная концентрация составила 1,27 ПДК». Другие автоматизированные посты превышений не выявили.

В ведомстве полагают, что большое количество взвешенных частиц в воздухе может быть последствием пожаров в Казахстане. Всю информацию минприроды направило в Росприроднадзор, Роспотребнадзора и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

#Общество#Город#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды#Пожары#Жалобы#Соцсети
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