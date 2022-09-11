«Респиратор надо». В омском воздухе снова нашли избыток вредных веществ

Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. Выяснилось, днем 10 сентября был организован выезд эко-лаборатории. На то повлияли многочисленные жалобы горожан. Мобильная бригада прибыла на место, где зарегистрировано ООО «Ризолин», то есть село Ульяновка, улица Клубная. Компания производит материалы для гидроизоляции. Опасения местных жителей были напрасны — превышений ПДК не выявлено.