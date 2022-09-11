«Респиратор надо». В омском воздухе снова нашли избыток вредных веществ

Омичи 10 сентября массово жаловались на неприятный запах. Обращения появились в сообществе «Дыши! Омск».
Недовольства озвучили жители Старого Кировска, Амура-2, Нефтяников, улиц Орловского, Северных, Краснознаменная, 22 Апреля, Учебная. «Во рту щипит, нос чешется. Жесть. Респиратор надо», — написал один из жителей города.
Омичи в соцсетях говорили о едких запахах газа, гари, химии, керосина, ацетона.
Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. Выяснилось, днем 10 сентября был организован выезд эко-лаборатории. На то повлияли многочисленные жалобы горожан. Мобильная бригада прибыла на место, где зарегистрировано ООО «Ризолин», то есть село Ульяновка, улица Клубная. Компания производит материалы для гидроизоляции. Опасения местных жителей были напрасны — превышений ПДК не выявлено.
При этом избыток вредных веществ наблюдался в Ленинском округе: «Постом наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ул. К. Заслонова зафиксированы превышения ПДКм.р. взвешенных частиц: РМ2,5 с 20:20 ч. до 23:00 ч., максимальная концентрация составила 2,29 ПДК; РМ10 с 21:00 ч. до 22:00 ч., максимальная концентрация составила 1,27 ПДК». Другие автоматизированные посты превышений не выявили.
В ведомстве полагают, что большое количество взвешенных частиц в воздухе может быть последствием пожаров в Казахстане. Всю информацию минприроды направило в Росприроднадзор, Роспотребнадзора и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.