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Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Глупые удаления убили нас»

11 сентября 15:29
Фото: ХК "Авангард"
Наставник «ястребов» рассказал об основных ошибках команды в игре с «Автомобилистом».

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин на послематчевой пресс-конференции высказался о четвертом проигрыше команды на старте сезона.

«Опять наступили на те же грабли: много удалений, эти удаления в итоге и решили игру», — считает Рябыкин.

По словам наставника, такое негативное начало сезона у «ястребов» впервые в истории.

«Четыре проигрыша на старте. Такое впервые в истории, но надо из этой ситуации выходить. Физически команда к этому готова, но есть ошибки. Вот сегодня только подберемся, глупое удаление и опять откатываемся назад», — сетует главный тренер.

Высказался Рябыкин и о том, чего не хватает команде в данный момент.

«Что не получается — не хватает реализации моментов. Они есть и их предостаточно, хватит не на одну игру, но тяжело выиграть, не забивая. Ведь ни для кого не секрет: если не забиваешь ты, забивают тебе», — подытожил Дмитрий Рябыкин.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге «Авангард» со счетом 2:4 уступил «Автомобилисту» и по-прежнему находится на дне турнирной таблицы с нулем очков.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Дмитрий Рябыкин#Авангард#Хоккей#КХЛ
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