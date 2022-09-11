Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин: «Глупые удаления убили нас»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин на послематчевой пресс-конференции высказался о четвертом проигрыше команды на старте сезона.
«Опять наступили на те же грабли: много удалений, эти удаления в итоге и решили игру», — считает Рябыкин.
По словам наставника, такое негативное начало сезона у «ястребов» впервые в истории.
«Четыре проигрыша на старте. Такое впервые в истории, но надо из этой ситуации выходить. Физически команда к этому готова, но есть ошибки. Вот сегодня только подберемся, глупое удаление и опять откатываемся назад», — сетует главный тренер.
Высказался Рябыкин и о том, чего не хватает команде в данный момент.
«Что не получается — не хватает реализации моментов. Они есть и их предостаточно, хватит не на одну игру, но тяжело выиграть, не забивая. Ведь ни для кого не секрет: если не забиваешь ты, забивают тебе», — подытожил Дмитрий Рябыкин.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге «Авангард» со счетом 2:4 уступил «Автомобилисту» и по-прежнему находится на дне турнирной таблицы с нулем очков.