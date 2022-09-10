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Жалоба студентов ОмГУ, частная авиакосмическая фирма, угон машины ДПС. Омск в субботу

10 сентября 14:33
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1.  Студентка ОмГУ имени Достоевского обратилась в редакцию Города55 с жалобой на и. о. ректора Сергея Замятина. Девушка рассказала о проблемах, которые настигли как студентов, так и преподавателей после введения его новых правил. Подробнее читайте в нашем материале ниже. 

Студенты ОмГУ написали жалобу на и. о. ректора Сергея Замятина
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Новость №2. Неадекватный омич в состоянии алкогольного опьянения после совершения ДТП угнал машину ДПС. В отношении него составлено сразу 23 административных протокола, а также заведено уголовное дело по статье «Угон». 

ГТА по-омски. Пьяный омич после ДТП угнал машину ДПС
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Новость №3. В Омске появилась новая частная компания по производству летательных аппаратов, включая космические. Генеральным директором авиакосмической организации является Евгений Соколов. 

В Омске зарегистрировали частную авиакосмическую компанию
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Уголовное дело#Организация#Студенты
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