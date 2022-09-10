Жалоба студентов ОмГУ, частная авиакосмическая фирма, угон машины ДПС. Омск в субботу

Новость №1. Студентка ОмГУ имени Достоевского обратилась в редакцию Города55 с жалобой на и. о. ректора Сергея Замятина. Девушка рассказала о проблемах, которые настигли как студентов, так и преподавателей после введения его новых правил. Подробнее читайте в нашем материале ниже.