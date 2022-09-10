Жалоба студентов ОмГУ, частная авиакосмическая фирма, угон машины ДПС. Омск в субботу

Новость №1. Студентка ОмГУ имени Достоевского обратилась в редакцию Города55 с жалобой на и. о. ректора Сергея Замятина. Девушка рассказала о проблемах, которые настигли как студентов, так и преподавателей после введения его новых правил. Подробнее читайте в нашем материале ниже.
Новость №2. Неадекватный омич в состоянии алкогольного опьянения после совершения ДТП угнал машину ДПС. В отношении него составлено сразу 23 административных протокола, а также заведено уголовное дело по статье «Угон».
Новость №3. В Омске появилась новая частная компания по производству летательных аппаратов, включая космические. Генеральным директором авиакосмической организации является Евгений Соколов.