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В Советском округе Омска изменился режим работы светофора

10 сентября 13:34
Фото: 1MI
Речь о светофоре на перекрестке Красноярский тракт — Сибниисхоз.

В Омске с 8 сентября в работе светофоров на перекрестке Красноярский тракт — Сибниисхоз произошли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. 

Теперь при движении по Красноярскому тракту в направлении проспекта Королева с 6:00 до 10:00 часов длительность увеличилась на 7 секунд, а с 16:00 до 22:00 часов — на 9 секунд. Также со стороны микрорайона «Большие поля» разрешающая фаза в часы пик увеличилась на 5 секунд.

В департаменте транспорта уточнили, что подобное решение о корректировке приняли только после анализа транспортной ситуации. Перемены необходимы, чтобы увеличить пропускную способность дорог и уменьшить число пробок.

#Ольга Цветатий#Город#Новости#Омск#Омская область#Светофор#Изменения
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