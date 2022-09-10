В Советском округе Омска изменился режим работы светофора

Теперь при движении по Красноярскому тракту в направлении проспекта Королева с 6:00 до 10:00 часов длительность увеличилась на 7 секунд, а с 16:00 до 22:00 часов — на 9 секунд. Также со стороны микрорайона «Большие поля» разрешающая фаза в часы пик увеличилась на 5 секунд.