В Омске зарегистрировали частную авиакосмическую компанию

По данным ЕГРЮЛ, в Омске с 8 сентября по адресу проспект Мира, д. 33А, зарегистрирована новая компания АО НПО «Астра». Генеральным директором организации является Евгений Соколов.
По документам основной вид деятельности предприятия - это производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. Пока не понятно, что именно собирается изготовлять компания. Уставной капитал фирмы составляет 1 млн рублей.
Отметим, что ранее Евгений Соколов возглавлял АО "Авиакомпания «Омскавиа», которое сейчас проходит процедуру банкротства. Также он являлся совладельцем еще семи юридических лиц, ликвидированных по решению налоговой службы. Любопытно, что специализация этих фирм варьировалась от телекоммуникационных услуг до производства хлебобулочных и кондитерских изделий.
Три из них были зарегистрированы в Омской области: ООО «Амбрелла» (предоставление услуг телефонной связи), ЗАО «Астра» (ремонт коммуникационного оборудования), ЗАО «Корпорация энергия» (производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий). Также за предпринимателем значится еще 4 ликвидированных юрлица, которые были зарегистрированы в Москве, Ростовской и Саратовской областях