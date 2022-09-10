В Омске зарегистрировали частную авиакосмическую компанию

Три из них были зарегистрированы в Омской области: ООО «Амбрелла» (предоставление услуг телефонной связи), ЗАО «Астра» (ремонт коммуникационного оборудования), ЗАО «Корпорация энергия» (производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий). Также за предпринимателем значится еще 4 ликвидированных юрлица, которые были зарегистрированы в Москве, Ростовской и Саратовской областях