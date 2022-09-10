Омские полицейские поймали курьера, который зарабатывал на доверчивых пенсионерах

В Омске семь пенсионеров стали жертвой мошенников. Все они лишились своих денег после звонков незнакомцев. Злоумышленники утверждали, что их близкие родственники якобы стали виновниками ДТП, поэтому нужно решать вопрос с правоохранительными органами и с пострадавшими.