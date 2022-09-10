Омские полицейские поймали курьера, который зарабатывал на доверчивых пенсионерах

В Омске семь пенсионеров стали жертвой мошенников. Все они лишились своих денег после звонков незнакомцев. Злоумышленники утверждали, что их близкие родственники якобы стали виновниками ДТП, поэтому нужно решать вопрос с правоохранительными органами и с пострадавшими.
Пенсионеры пугались и отдавали деньги мошенникам. Полицейские смогли задержать 28-летнего курьера, который был пособником злоумышленников. Омич приезжал по адресам пенсионеров и забирал деньги. 10% он оставлял себе, а остальное переводил «работодателям». Общая сумма ущерба составила более 3.7 млн рублей. Сейчас мужчина находится под арестом, расследование продолжается.