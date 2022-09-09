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Жителю Омской области светит год колонии за поддельные права

9 сентября 04:35
Фото: 1MI
По данным силовиков, "липовые" документы обвиняемый купил в интернете.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего местного жителя. Перед судом парень будет отвечать по обвинению в «Приобретении, хранении, перевозке и использовании поддельного водительского удостоверения».

«Установлено, что в апреле 2022 года фигурант уголовного дела заказал через интернет у неустановленного следствием лица поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М» на свое имя, после чего получил его и стал пользоваться», – пояснили в прокуратуре Омской области.

В июле 2022 года, парень попал в ДТП. При оформлении документов сотрудники ОГИБДД по Усть-Ишимскому району выяснили, что водительское удостоверение поддельное.

В ходе следствия молодой человек полностью признал вину. По УК РФ за поддельные права ему грозит вплоть до одного года колонии.

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