Жителю Омской области светит год колонии за поддельные права

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего местного жителя. Перед судом парень будет отвечать по обвинению в «Приобретении, хранении, перевозке и использовании поддельного водительского удостоверения».
«Установлено, что в апреле 2022 года фигурант уголовного дела заказал через интернет у неустановленного следствием лица поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М» на свое имя, после чего получил его и стал пользоваться», – пояснили в прокуратуре Омской области.
В июле 2022 года, парень попал в ДТП. При оформлении документов сотрудники ОГИБДД по Усть-Ишимскому району выяснили, что водительское удостоверение поддельное.
В ходе следствия молодой человек полностью признал вину. По УК РФ за поддельные права ему грозит вплоть до одного года колонии.