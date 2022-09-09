Жителей омского дома атаковала армия тараканов

Сегодня, 9 сентября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей дома № 26 на улице Конева. Жильцы рассказали, что их буквально атаковали тараканы. Омичи говорят, что звонили в управляющую компанию уже буквально «тысячу раз», но все бесполезно. Ситуация никак не изменилась.
«Они хотят, чтобы мы дружили с тараканами или что?» — возмутилась автор поста.
Омичка сняла видео, на котором видно, как многочисленные тараканы ползают по стенам в подъезде. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и дома.
В комментариях жильцам советуют взять ситуацию в свои руки и вызвать дезинсекторов за свой счет, хотя отвечать за это должна управляющая компания. Если УК бездействует, жильцам рекомендуют заменить ее.