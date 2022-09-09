Жителей омского дома атаковала армия тараканов

Сегодня, 9 сентября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей дома № 26 на улице Конева. Жильцы рассказали, что их буквально атаковали тараканы. Омичи говорят, что звонили в управляющую компанию уже буквально «тысячу раз», но все бесполезно. Ситуация никак не изменилась.