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Жителей омского дома атаковала армия тараканов

9 сентября 09:41
Фото: 1MI

Жители дома на Левобережье пожаловались на соседство с тараканами

Тараканы расплодились настолько, что заполонили не только подъезд, но и квартиры.

Сегодня, 9 сентября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей дома № 26 на улице Конева. Жильцы рассказали, что их буквально атаковали тараканы. Омичи говорят, что звонили в управляющую компанию уже буквально «тысячу раз», но все бесполезно. Ситуация никак не изменилась.

«Они хотят, чтобы мы дружили с тараканами или что?» — возмутилась автор поста.

Омичка сняла видео, на котором видно, как многочисленные тараканы ползают по стенам в подъезде. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и дома.

Фото: скриншот "ЧП Омск"

В комментариях жильцам советуют взять ситуацию в свои руки и вызвать дезинсекторов за свой счет, хотя отвечать за это должна управляющая компания. Если УК бездействует, жильцам рекомендуют заменить ее.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Тараканы
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