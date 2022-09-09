Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске в работающем автомобиле нашли труп

9 сентября 02:19
Фото: 1MI
Транспорт был припаркован в гараже в поселке Светлый.

В Омске силовики ждут результаты экспертизы, которая должна определить причину смерти 63-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в автомобиле в поселке Светлый.

«В среду, 7 сентября, около 11:10 поступило сообщение, что в работающем автомобиле «ВАЗ-21072, который находился в гараже, был найден труп мужчины», – рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия. Сейчас труп направлен в морг для определения причины смерти.

Не исключено, что погибший мог просто надышаться выхлопных газов.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#ЧП#Смерть#Труп
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10