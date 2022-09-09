В Омске в работающем автомобиле нашли труп

В Омске силовики ждут результаты экспертизы, которая должна определить причину смерти 63-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в автомобиле в поселке Светлый.
«В среду, 7 сентября, около 11:10 поступило сообщение, что в работающем автомобиле «ВАЗ-21072, который находился в гараже, был найден труп мужчины», – рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия. Сейчас труп направлен в морг для определения причины смерти.
Не исключено, что погибший мог просто надышаться выхлопных газов.