Союз операторов наружной рекламы предложил свой вариант поправок в закон «О рекламе»

Как сообщает Lenta.RU, по мнению представителей Союза операторов наружной рекламы, куда входят участники сопутствующих отраслей и предприятия-налогоплательщики, работающие в данном сегменте свыше десяти лет, главная задача закона «О рекламе» заключается в обеспечении информационной безопасности.
По словам главы организации Евгении Волгиной, достигнуть этой цели можно будет путем унификации требований к программному обеспечению, которое используется для оборудования операторов наружной рекламы. Оно должно быть разработано на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям Минцифры. Такое решение позволит также стимулировать развитие цифровой отрасли по всей стране.
Учредитель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин отметил, что закон «О рекламе» должен предполагать создание не единого оператора цифровых рекламных конструкций, а единого оператора информационной системы (ЕОИС). Он будет заниматься модерацией рекламного контента, предоставлять отчеты о размещении социальной рекламы и осуществлять контроль над ее централизованным размещением. В том числе речь идет об экстренных сообщениях, которые транслируются на экраны устройств во всех регионах России. Фомин считает, что ЕОИС должен будет подключаться к программному обеспечению операторов наружной рекламы, загружая контент прямо на digital-поверхности.
По словам руководителя коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, нельзя спешить с внедрением поправок, поскольку в этом случае последует негативная реакция от регионов, рынка, антимонопольной службы, органов исполнительной власти.
На сегодняшний день в Союз операторов наружной рекламы входит четыреста семьдесят одна компания из двухсот семнадцати городов Российской Федерации. Организация создавалась для взаимодействия с органами власти при адаптации закона «О рекламе».
Напомним, предложенные ранее поправки в закон «О рекламе» предполагают создание в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций. Это частная компания, которая будет осуществлять контроль и формирование схемы размещения объектов рекламы в регионах на протяжении тридцати лет. При этом в поправках не проработаны ограничения для единого оператора, который в предлагаемой редакции может не согласовывать схему размещения рекламных конструкций с органами местного самоуправления, не учитывать размещение уже существующих рекламных объектов и т. д. Лидеры парламентских партий также негативно оценили поправки в закон «О рекламе», считая, что они угрожают сокращением рабочих мест.