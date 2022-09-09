Союз операторов наружной рекламы предложил свой вариант поправок в закон «О рекламе»

Напомним, предложенные ранее поправки в закон «О рекламе» предполагают создание в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций. Это частная компания, которая будет осуществлять контроль и формирование схемы размещения объектов рекламы в регионах на протяжении тридцати лет. При этом в поправках не проработаны ограничения для единого оператора, который в предлагаемой редакции может не согласовывать схему размещения рекламных конструкций с органами местного самоуправления, не учитывать размещение уже существующих рекламных объектов и т. д. Лидеры парламентских партий также негативно оценили поправки в закон «О рекламе», считая, что они угрожают сокращением рабочих мест.