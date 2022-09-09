Работник омского учреждения культуры отдал мошенникам больше полумиллиона рублей

В полицию обратился 50-летний сотрудник омского учреждения культуры. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, ему позвонил якобы сотрудник банка, которые сказал, что неизвестные подали заявку и хотят оформить на его имя крупный кредит. Омич поверил запугиваниям мошенников и начал выполнять то, что они ему сказали.
В частности, он оформил заем, после чего перевел на «безопасный счет» 630 тыс рублей, которые получил в банке. После того, как злоумышленники получили деньги, они перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.