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Работник омского учреждения культуры отдал мошенникам больше полумиллиона рублей

9 сентября 09:27
Фото: 1MI

В Омске сотрудник учреждения культуры перевел мошенникам 630 тысяч рублей

Злоумышленники убедили омича в том, что на него хотят оформить кредит.

В полицию обратился 50-летний сотрудник омского учреждения культуры. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, ему позвонил якобы сотрудник банка, которые сказал, что неизвестные подали заявку и хотят оформить на его имя крупный кредит. Омич поверил запугиваниям мошенников и начал выполнять то, что они ему сказали.

В частности, он оформил заем, после чего перевел на «безопасный счет» 630 тыс рублей, которые получил в банке. После того, как злоумышленники получили деньги, они перестали выходить на связь.  Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Полиция#Мошенничество
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