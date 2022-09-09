Омский НПЗ присоединился к федеральному экологическому проекту «Зеленая Россия»

Омский НПЗ «Газпром нефти» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области поддержал всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Россия». В ее рамках в парке «Зеленый остров» прошла глобальная уборка, в которой участвовали добровольцы от предприятия. Почти 200 сотрудников ОНПЗ очистили от мусора прибрежную зону, а предприятие обеспечило волонтеров необходимым инвентарем и питанием.
В итоге работники предприятия собрали более 500 мешков мусора и отходов. В мероприятиях «Зеленой России» сотрудники ОПНЗ принимают участие не впервые.
«Регулярное участие Омского НПЗ в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, задает планку бережного отношения к природным ресурсам. Наведенный на берегу Иртыша порядок положительно воздействует и на водные ресурсы. Если все организации возьмут пример с Омского нефтеперерабатывающего завода и хотя бы раз за сезон выйдут на субботник, жизнь в регионе станет гораздо комфортнее и безопаснее», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.
Предприятие поддерживает множество природоохранных инициатив. Например, этим летом волонтеры ОНПЗ помогли озеленить городские школы и детские сады, высадили около тысячи саженцев березы в Советском округе. Омский НПЗ помог в зарыблении Иртыша и в организации образовательного проекта «Экошкола для современных медиа».
«Сотрудники Омского НПЗ разделяют идею бережного отношения к природе и поддержания экологического баланса. Неслучайно девиз общероссийской экоакции «Сделаем Россию зеленой вместе» нашел отклик у волонтеров предприятия. Ежегодно к природоохранным акциям ОНПЗ присоединяется все большее число наших работников», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В ходе масштабной модернизации предприятие внедряет самые современные природоохранные технологии, например, возводит комплекс очистных сооружений «Биосфера». Он позволит существенно экономить водные ресурсы и снизить нагрузку на городские очистные сооружения.