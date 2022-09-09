Омский НПЗ присоединился к федеральному экологическому проекту «Зеленая Россия»

Омский НПЗ «Газпром нефти» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области поддержал всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Россия». В ее рамках в парке «Зеленый остров» прошла глобальная уборка, в которой участвовали добровольцы от предприятия. Почти 200 сотрудников ОНПЗ очистили от мусора прибрежную зону, а предприятие обеспечило волонтеров необходимым инвентарем и питанием.