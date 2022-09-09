Омским дачникам пригрозили крупными штрафами за костры на участках

В ГУ МЧС России по Омской области решили напомнить дачникам и жителям частных домов, что на землях общего пользования и территориях частных домов в населенных пунктах запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления еды. Готовить можно только в местах, которые специально для этого оборудованы.