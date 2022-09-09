Омским дачникам пригрозили крупными штрафами за костры на участках

В ГУ МЧС России по Омской области решили напомнить дачникам и жителям частных домов, что на землях общего пользования и территориях частных домов в населенных пунктах запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления еды. Готовить можно только в местах, которые специально для этого оборудованы.
Также нельзя сжигать травму, листья, отходы, материалы и изделия где-то еще кроме специально оборудованных для этого мест. За нарушения омичей ждет предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тыс рублей. Если нарушения допускают должностные лица, то размер штрафа увеличивается до 20-30 тыс рублей.
Тем, кто работает предпринимателем без лицензии придется заплатить от 40 до 60 тыс рублей, а юридическим лицам – от 300 до 400 тыс рублей.