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Омским дачникам пригрозили крупными штрафами за костры на участках

9 сентября 05:16
Фото: 1MI

Омичей будут оштрафовать на 15 тысяч за костры на садовых участках

Омичам напомнили, где запрещено разводить костры и использовать открытый огонь.

В ГУ МЧС России по Омской области решили напомнить дачникам и жителям частных домов, что на землях общего пользования и территориях частных домов в населенных пунктах запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления еды. Готовить можно только в местах, которые специально для этого оборудованы.

Также нельзя сжигать травму, листья, отходы, материалы и изделия где-то еще кроме специально оборудованных для этого мест. За нарушения омичей ждет предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тыс рублей. Если нарушения допускают должностные лица, то размер штрафа увеличивается до 20-30 тыс рублей.

Тем, кто работает предпринимателем без лицензии придется заплатить от 40 до 60 тыс рублей, а юридическим лицам – от 300 до 400 тыс рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Штраф#Костер#Пожары
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