Омичи 50 раз обогнули Землю на электросамокатах

Сервис аренды электросамокатов Whoosh подвел промежуточные итоги за 2022 год. В компании рассказали, что с начала сезона омичи проехали более 2 млн км. Это огромная цифра. Протяженность экватора Земли составляет 40 075 км. Нехитрый подсчет подсказывает, что омичи почти 50 раз обогнули Землю.
Что касается улиц, по которым чаще всего ездили горожане, то это улицы Химиков Андрианова, проспект Мира и Красный Путь. В центре омичи катаются по улицам Ленина, Гагарина и Думская, 10 лет Октября, Масленников, Герцена, проспект Маркса и Иртышская Набережная.
На Левобережье жители ездят на самокатах по улицам Дианова, Лукашевича, Крупской, 70 лет Октября, Конева и мост 60-летия Победы. Планируется, что сезон электросамокатов закончится, когда ударят морозы и выпадет снег.
Напомним, что по данным на 17 августа, с начала 2022 года 162 омича получили травмы при катании на электросамокате. Только за неделю пострадали почти 50 человек. Статистика касается не только сервисов кикшеринга, но и личных самокатов.