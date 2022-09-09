Нефтяное пятно, статистика использования самокатов и извинения вандалов. Омск сегодня

Новость №1. Омичи обнаружили в реке Омь маслянистое пятно с нефтяным запахом. Пока непонятно, откуда идут сбросы. Пользователи предполагают, что это труба АО «Омскшины», однако в ней есть нелегальные врезки.
Новость №2. За 2022 год омичи проехали на электросамокатах Whoosh более 2 млн км. Получается, пользователи около 50 раз обогнули Землю. В материале можно посмотреть, какие улицы выбирают жители для передвижения.
Новость №3. В городе Исилькуль Омской области пьяные вандалы осквернили мемориал в память погибших в Великой Отечественной войне. Уголовное дело троих мужчин уже передано в суд. Один из них решил извиниться за свои действия на камеру.