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Нефтяное пятно, статистика использования самокатов и извинения вандалов. Омск сегодня

9 сентября 14:25
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Омичи обнаружили в реке Омь маслянистое пятно с нефтяным запахом. Пока непонятно, откуда идут сбросы. Пользователи предполагают, что это труба АО «Омскшины», однако в ней есть нелегальные врезки. 

Опять за старое. В Оми произошел разлив черной жидкости с подозрительным запахом
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Новость №2. За 2022 год омичи проехали на электросамокатах Whoosh более 2 млн км. Получается, пользователи около 50 раз обогнули Землю. В материале можно посмотреть, какие улицы выбирают жители для передвижения.

Омичи 50 раз обогнули Землю на электросамокатах
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Новость №3. В городе Исилькуль Омской области пьяные вандалы осквернили мемориал в память погибших в Великой Отечественной войне. Уголовное дело троих мужчин уже передано в суд. Один из них решил извиниться за свои действия на камеру. 

Появилось видео с извинениями омских вандалов, поджегших военный мемориал
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Выбросы#Электросамокат#Извинения
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