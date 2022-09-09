Минеева: Проект закона о классифайдах может негативно отразиться на IT-отрасли

Как информируют vedomosti.ru, предлагаемые поправки помогут только «Яндексу» и ЦИАНу, однако могут ухудшить положение компании «Авито».
По мнению Татьяны Минеевой, законопроект «создает новые административные барьеры для IT-бизнеса, являющегося для Москвы одной из наиболее важных стратегических отраслей экономики».
«Безусловно, мы считаем необходимым скорректировать законопроект с целью минимизации возможного негативного влияния на IT-отрасль», — сообщила Минеева.
ЦЗИ в ближайшее время намерен направить протокол заседания в Госдуму РФ, правительство, администрацию президента и департаменты мэрии Москвы, проинформировала Татьяна Минеева.
Как отмечается, разработанные ко второму чтению поправки выводят из-под регулирования небольшие сервисы, в которых иностранные акционеры владеют акциями, но не имеют операционного контроля. Более того, их владельцам надлежит обеспечить интеграцию сервисов с единой системой идентификации и аутентификации и порталом государственных услуг.
Между тем депутаты предлагают не применять ограничения на иностранное владение к сервисам рекламных объявлений, если соблюден хотя бы один из двух критериев: граждане России составляют большинство в совете директоров и акции компании торгуются на Московской бирже; компания — владелец классифайда находится под контролем другой компании, акционером которой, в свою очередь, является «международный общественно полезный фонд». Также депутаты намерены исключить норму об ограничении доли иностранного владения для небольших классифайдов, «аудитория которых составляет менее 10 млн пользователей в сутки».
Принятие поправок выведет из-под регулирования классифайды «Яндекса»: «Яндекс.Недвижимость», HeadHunter и ЦИАН. Акции этих площадок успешно торгуются на Мосбирже, и граждане РФ составляют большинство в совете директоров. Иначе дело обстоит с «Авито». Акции компании не представлены на Мосбирже, поскольку ею владеет нидерландская компания Prosus — европейское подразделение южноафриканской медиагруппы Naspers.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отмечает неоднозначность поправок, так как «создается впечатление, что они призваны защитить конкретных игроков рынка, а не усовершенствовать или изменить общее законодательство».
Против данного законопроекта уже выступила крупнейшая доска объявлений «Авито». Кроме того, письма с критикой законопроекта направили в Госдуму РФ председатель «Деловой России» Алексей Репик и замруководителя исполкома по экспертно-аналитической работе ОНФ Арсений Беленький.