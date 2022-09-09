Минеева: Проект закона о классифайдах может негативно отразиться на IT-отрасли

Между тем депутаты предлагают не применять ограничения на иностранное владение к сервисам рекламных объявлений, если соблюден хотя бы один из двух критериев: граждане России составляют большинство в совете директоров и акции компании торгуются на Московской бирже; компания — владелец классифайда находится под контролем другой компании, акционером которой, в свою очередь, является «международный общественно полезный фонд». Также депутаты намерены исключить норму об ограничении доли иностранного владения для небольших классифайдов, «аудитория которых составляет менее 10 млн пользователей в сутки».