Всего на 40 депутатских мандатов претендуют 230 зарегистрированных кандидатов. Своих людей выдвинули 7 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду!», «Новые люди», «Коммунисты России», «Пенсионеры России». Также в списке значатся и самовыдвиженцы. Представителю «Партии роста» в регистрации было отказано. Бороться на выборах будут за одномандатные округа.
Помимо депутатов Горсовета омичам предстоит выбрать руководителей городского и сельского поселения, депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. Всего в рамках выборов-2022 будет проведено 12 избирательных кампаний.
Голосование пройдет без применения партийных списков. То есть избирателям нужно будет ориентироваться не на названия партий и их выдвиженцев, а на конкретных кандидатов. И в этом плане шансов больше у тех, кто активно участвовал во встречах с избирателями, ездил по муниципальным округам с выступлениями, принимал участие в выборных дебатах.
Досрочное голосование на выборах в Омский горсовет началось 31 августа и продлится до 10 сентября включительно. Таким образом, все жители Омска, которые не смогут 11 сентября прийти на избирательный участок по месту своей регистрации, сумели отдать свой голос за выбранного кандидата заранее. До 6 сентября проголосовать можно было на территориальных избирательных участках, а с 7 по 10 сентября — в участковых комиссиях. Также для некоторых категорий граждан голосование состоялось на дому.
В единый день голосования 11 сентября будут открыты более 450 избирательных участков, всего в регионе их будет более 500 (насти свой можно на ресурсе ЦИКа). На каждом участке идут приготовления, не забыли организаторы и об антиковидных мерах. Все участки снабжены антисептиками. Избирателей агитируют приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.
С 08:00 до 20:00 сотрудники местных избиркомов будут принимать и регистрировать бюллетени.
«В этот день у избирателей также будет возможность проголосовать вне помещений для голосования — на дому. Для этого необходимо подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию», — рассказал председатель Омского областного избиркома Иван Ходаков.
Ожидается, что на избирательные участки придут более 930 тысяч жителей Омской области. Таким образом, представители Облизбиркома надеются на высокую явку.
Подсчет голосов на выборах начнется в тот же день, чтобы максимально быстро огласить результаты.
В Омском регионе не предусмотрено мобильное голосование, а также дистанционное голосование посредством портала «Госуслуги».