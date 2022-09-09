Голосование пройдет без применения партийных списков. То есть избирателям нужно будет ориентироваться не на названия партий и их выдвиженцев, а на конкретных кандидатов. И в этом плане шансов больше у тех, кто активно участвовал во встречах с избирателями, ездил по муниципальным округам с выступлениями, принимал участие в выборных дебатах.