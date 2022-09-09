Абрамченко перечислила лучшие регионы по выполнению реформы ТКО в Приволжском округе

В качестве абсолютного лидера по достижению всех показателей реформы в Приволжье является Нижегородская область. Еще ряд регионов перевыполнили показатели по сортировке ТКО. Это Самарская и Саратовская области, а также Пермский край. Почти во всех субъектах округа планируемые к вводу объекты позволят достичь к 2024 году сортировки 50% всех отходов, а к 2030 году — 100%.