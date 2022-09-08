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За сутки в Омской области выпало две декадные нормы осадков

8 сентября 14:31
Фото: 1MI
Самое большое количество зафиксировано в Тевризе.

В северных районах Омской области за сутки выпало много осадков. Об этом рассказала начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Людмила Литовкина.

В Больших Уках выпало две декадные нормы осадков — 41 миллиметр, а за последние сутки уровень вырос до 48 мм. В Тевризе — 26 миллиметров. Кстати, за первую неделю сентября максимальное количество осадков отмечено в Тевризе. За этот период там выпало 287% декадной нормы. В Усть-Ишиме выпало 21 миллиметр и в Омске — 9 миллиметров. Менее миллиметра выпало в Черлаке и Русской Поляне.

Напомним, что теперь дождь прогнозируется синоптиками на 11 сентября. И, скорее всего, весь сентябрь в этом году будет дождливым. 

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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Дожди#Осадки
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