За сутки в Омской области выпало две декадные нормы осадков

В Больших Уках выпало две декадные нормы осадков — 41 миллиметр, а за последние сутки уровень вырос до 48 мм. В Тевризе — 26 миллиметров. Кстати, за первую неделю сентября максимальное количество осадков отмечено в Тевризе. За этот период там выпало 287% декадной нормы. В Усть-Ишиме выпало 21 миллиметр и в Омске — 9 миллиметров. Менее миллиметра выпало в Черлаке и Русской Поляне.