В Омске директора школ обсудили приложение по поиску детей «Заступник»

Омская область выбрана первым регионом, в котором заработало новое бесплатное приложение по поиску детей «Заступник». Это федеральный сервис оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия.
Кураторами проекта в области стали депутат Омского городского Совета Инна Гомолко и президент омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев. Сегодня они обсудили приложение с директорами школ.
«Сейчас важно, чтобы приложение было установлено, как можно большего числа людей. Таким образом, рядом с ребёнком будут люди, которые смогут ему помочь. Приложение можно скачать на смартфоны с мобильными операционными системами Android и iOS. В продвижении приложения в Омской области помогают члены партии „Единая Россия“ Юрий Иванищев и Инна Гомолко», — отметил куратор федерального проекта Дмитрий Иванов.
Суть работы мобильного приложения воплощена в слогане «Всё ради одной минуты». Общеизвестно, что именно первые минуты с того момента, как ребёнок попал в опасную ситуацию, важны для спасения. Но не всегда сам пользователь или его родители способны оперативно обратиться в службу спасения. Поэтому разработчики придумали «кнопку», которая подаст сигнал бедствия. Нажимая её в приложении и удерживая в течение трех секунд, ребёнок передаёт сигнал родителям и в «круг доверия» заранее определённый родителями (люди также должны быть зарегистрированы в приложении). Одновременно на телефоне включается аудиозапись, и взрослые могут слышать все, что происходит вокруг. Родители же принимают решение, справляться с ситуацией самостоятельно, подключая круг доверия или попросить помощи у сообщества Заступник. Человек, отреагировавший на сигнал, получит от родителей ребёнка информацию о нём: фото, возраст, если родители сочтут это необходимым-также данные об имеющихся заболеваниях, чтобы обратить на это внимание при оказании помощи. Также родитель получит данные, о людях, которые идут на помощь к его ребёнку.
На первый взгляд, приложение схоже по функционалу с дорогими гаджетами- смарт-часами, где также можно отследить местоположение и, у некоторых моделей, прослушать фон вокруг ребёнка. Уникальность «Заступника» заключается в том, что, передавая сигнал бедствия, родитель подключает к помощи как специальные службы, так и пользователей приложения, которые находятся вблизи человека. Среди них так же могут быть люди со специальной подготовкой: медики, представители всероссийского добровольного пожарного общества, всероссийского общества спасания на водах, волонтёры, способные оказать профессиональную помощь.
Отметим, что это будет первое отечественное приложение в области безопасности детей, которое можно назвать прорывом. Разработчики обещают расширять возможности «Заступника» и постоянно его развивать.