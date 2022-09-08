В Омске директора школ обсудили приложение по поиску детей «Заступник»

Суть работы мобильного приложения воплощена в слогане «Всё ради одной минуты». Общеизвестно, что именно первые минуты с того момента, как ребёнок попал в опасную ситуацию, важны для спасения. Но не всегда сам пользователь или его родители способны оперативно обратиться в службу спасения. Поэтому разработчики придумали «кнопку», которая подаст сигнал бедствия. Нажимая её в приложении и удерживая в течение трех секунд, ребёнок передаёт сигнал родителям и в «круг доверия» заранее определённый родителями (люди также должны быть зарегистрированы в приложении). Одновременно на телефоне включается аудиозапись, и взрослые могут слышать все, что происходит вокруг. Родители же принимают решение, справляться с ситуацией самостоятельно, подключая круг доверия или попросить помощи у сообщества Заступник. Человек, отреагировавший на сигнал, получит от родителей ребёнка информацию о нём: фото, возраст, если родители сочтут это необходимым-также данные об имеющихся заболеваниях, чтобы обратить на это внимание при оказании помощи. Также родитель получит данные, о людях, которые идут на помощь к его ребёнку.