Специалист рассказал о последствиях хронической усталости

Врач посоветовал придерживаться правильного режима труда и отдыха, не пренебрегать занятиями спортом и держать под контролем пищевое поведение. Он также отметил, что если человек сам не в силах справиться с возникшей проблемой, то ему необходимо обратиться к врачу.