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Специалист рассказал о последствиях хронической усталости

8 сентября 13:36
Фото: piqsels.com
Хроническая усталость может привести к повышению аппетита, а в более долгосрочной перспективе — к ожирению. Об этом сообщил бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

Врач пояснил, что перманентная усталость и измотанность организма повышают потребность последнего в употреблении более калорийных продуктов, включая жирную, сладкую и соленую пищу, а также в приеме алкоголя, который вызывает еще больший аппетит. Об этом пишет Pravda.Ru. 

Кроме того, по словам Хачиева, изможденность организма замедляет метаболизм, что в совокупности с нездоровым питанием приводит к появлению избыточного веса с последующим развитием ожирения. Последнее, в свою очередь, чревато возникновением различных заболеваний, таких как диабет, проблемы с сосудами и сердцем и другие. 

Врач посоветовал придерживаться правильного режима труда и отдыха, не пренебрегать занятиями спортом и держать под контролем пищевое поведение. Он также отметил, что если человек сам не в силах справиться с возникшей проблемой, то ему  необходимо обратиться к врачу. 

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