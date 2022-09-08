Сбой системы. Почта России в Омске перестала принимать платежи за коммуналку

Информация для тех, кто все еще продолжает платить за коммунальные услуги на почте. В Омске теперь этого сделать нельзя. В отделении на Иртышской набережной Городу55 рассказали, что накануне такая ситуация была во всем городе из-за сбоя специальной электронной системы, которая принимает платежи.
Когда ее исправят и исправят ли, сотрудники отделения не знают.
«Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства, — прокомментировала ситуацию Городу55 главный специалист по корпоративным коммуникациям группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Красноярского края (Макрорегион Сибирь) Анастасия Дюкорева. — Вчера в почтовых отделениях Омской области произошёл сбой в федеральной электронной системе „Город“ (ФСГ), поэтому мы не принимали коммунальные платежи. Специалисты из ФСГ выявили и устранили технические неполадки. Еще вчера все почтовые отделения продолжили принимать платежи в штатном режиме. Актуальный график работы любого почтового отделения можно узнать на сайте Почты России или в мобильном приложении компании».
На нашу реплику, что видео в почтовом отделении на Иртышской набережной сделано сегодня и там по-прежнему ничего не работает, ответили: «Странно».