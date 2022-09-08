Сбой системы. Почта России в Омске перестала принимать платежи за коммуналку

Информация для тех, кто все еще продолжает платить за коммунальные услуги на почте. В Омске теперь этого сделать нельзя. В отделении на Иртышской набережной Городу55 рассказали, что накануне такая ситуация была во всем городе из-за сбоя специальной электронной системы, которая принимает платежи.