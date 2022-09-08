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РЭО: В Приморье построят 8 объектов по обращению с ТКО

8 сентября 12:25
Фото: reo.ru
8 объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами совокупной мощностью свыше 500 000 тонн в год будут построены в Приморье. Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, финансирование предоставит Российский экологический оператор.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что первое концессионное соглашение из восьми уже заключено, подписание остальных запланировано на I квартал следующего года. Всего будут построены 8 заводов, общая мощность которых составит 524 500 тонн в год. Общее финансирование превышает 8,5 млрд рублей, пишет 360tv.ru.

По словам Буцаева, введение вышеуказанных объектов в эксплуатацию позволит добиться в Приморье стопроцентных показателей по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», причем гораздо раньше установленного в проекте 2030 года.

Деньги на финансирование строительства планируется получить за счёт размещения облигаций РЭО. Концессионерам будет предоставлен льготный заем на срок до 12 лет в размере до 95% от необходимого объема инвестиций.

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что Российский экологический оператор предоставит финансирование после того, как проектно-сметная документация концессионеров пройдёт госэкспертизу.

Напомним, соглашение о сотрудничестве ППК «РЭО» и Приморья было подписано на ВЭФ-2022.

 

 

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