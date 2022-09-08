РЭО: В Приморье построят 8 объектов по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что первое концессионное соглашение из восьми уже заключено, подписание остальных запланировано на I квартал следующего года. Всего будут построены 8 заводов, общая мощность которых составит 524 500 тонн в год. Общее финансирование превышает 8,5 млрд рублей, пишет 360tv.ru.
По словам Буцаева, введение вышеуказанных объектов в эксплуатацию позволит добиться в Приморье стопроцентных показателей по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», причем гораздо раньше установленного в проекте 2030 года.
Деньги на финансирование строительства планируется получить за счёт размещения облигаций РЭО. Концессионерам будет предоставлен льготный заем на срок до 12 лет в размере до 95% от необходимого объема инвестиций.
Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что Российский экологический оператор предоставит финансирование после того, как проектно-сметная документация концессионеров пройдёт госэкспертизу.
Напомним, соглашение о сотрудничестве ППК «РЭО» и Приморья было подписано на ВЭФ-2022.