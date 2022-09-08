Ребенка бывшей воспитанницы интерната в Омске не приняли в первый класс

Женщина воспитывалась в психоневрологическом интернате. Из-за трудной жизненной ситуации она снимает квартиру в Ленинском округе, где проживает с тремя детьми. На покупку собственного жилья денег пока нет, а ребенку в зачислении отказали именно по этой причине — отсутствие регистрации по месту жительства.