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Ребенка бывшей воспитанницы интерната в Омске не приняли в первый класс

8 сентября 11:11
Фото: 1MI
Многодетной женщине с трудной жизненной ситуацией отказали в приеме ребенка в школу из-за отсутствия прописки.

Многодетной матери пришлось обратиться к омбудсмену Ирине Касьяновой, чтобы ей помогли решить вопрос о приеме ребенка в школу. Подробности рассказали в пресс-службе Уполномоченного Омской области по правам человека. 

Женщина воспитывалась в психоневрологическом интернате. Из-за трудной жизненной ситуации она снимает квартиру в Ленинском округе, где проживает с тремя детьми. На покупку собственного жилья денег пока нет, а ребенку в зачислении отказали именно по этой причине — отсутствие регистрации по месту жительства. 

С помощью департамента образования уполномоченному по правам человека удалось восстановить права ребенка заявительницы. В итоге мальчик пошел учиться в ближайшую школу.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Первоклассник#Омская школа#Уполномоченный по правам человека#Заявление#Ольга Цветатий
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