Ребенка бывшей воспитанницы интерната в Омске не приняли в первый класс

Многодетной матери пришлось обратиться к омбудсмену Ирине Касьяновой, чтобы ей помогли решить вопрос о приеме ребенка в школу. Подробности рассказали в пресс-службе Уполномоченного Омской области по правам человека.
Женщина воспитывалась в психоневрологическом интернате. Из-за трудной жизненной ситуации она снимает квартиру в Ленинском округе, где проживает с тремя детьми. На покупку собственного жилья денег пока нет, а ребенку в зачислении отказали именно по этой причине — отсутствие регистрации по месту жительства.
С помощью департамента образования уполномоченному по правам человека удалось восстановить права ребенка заявительницы. В итоге мальчик пошел учиться в ближайшую школу.